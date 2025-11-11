Haberler

Trabzonspor, Fatih Tekke Yönetiminde İç Sahada 185 Günlük Yenilmezlik Serisi Sürdürüyor

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahada 185 gündür yenilgi yaşamıyor. Bordo-mavililer, bu süreçte 14 resmi maçta 8 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ağırladığı Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahadaki 14 resmi karşılaşmada sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 25 puanla 3. sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken 4 galibiyet, 3 beraberlik sonucunda 15 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor, iç sahada 2,14 gibi yüksek bir puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Karadeniz ekibi, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0, ikas Eyüpspor'u 2-0 yenerken, Gaziantep FK, Samsunspor ve Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sahasında 11 gol atan bordo-mavililer, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Tekke yönetimindeki iç saha maçları

Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere toplam 12 lig karşılaşmasına çıktı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak rakiplerine sadece 1 kez 3 puan verdi.

185 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgiyle sahasından ayrılmıştı.

Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 185 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

Kupada da 2 galibiyet

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor, böylece Tekke yönetiminde iç sahada çıktığı 14 resmi karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
