Trabzonspor, Fatih Tekke ile Zirve Yarışında İkinci Sırada

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 9 hafta sonunda 20 puanla 2. sırada yer alarak, Galatasaray'ın ardından zirve yarışında dikkat çekiyor. Geçen sezon 11. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, bu sezon gösterdiği performansla topuklu zorlu günleri geride bıraktı.

Trendyol Süper Lig'de ilk 9 haftayı 20 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile kötü günleri geride bırakırken zirve yarışı içinde yer almayı başardı.

Geçen sezon ligin 27. haftasında Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alan Karadeniz ekibinde Şenol Güneş'in yerine Fatih Tekke göreve getirildi.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonda Fatih Tekke ile 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 19 puan elde etti. Karadeniz ekibi, ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı.

Bu sezon 9. hafta sonunda Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 20 puanla ikinci sırada bulunan Karadeniz ekibi, zirve yarışında yer aldı.

Bu sezon tek yenilgi

Trabzonspor, bu sezon ilk 9 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, ilk 3 haftada evinde Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Dördüncü hafta Samsunspor ile Trabzon'da 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci hafta Fenerbahçe'ye uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, altıncı hafta Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalırken yedinci haftada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, sekizinci hafta ise Zecorner Kayserispor'u 4-0, 9. haftada Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Tekke yönetiminde 2 puan ortalamasına yakın performans

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda toplam 20 lig karşılaşmasında 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 39 puan toplayarak 1.95 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon ise 9 maçta 20 puan ile 2.2 ortalamalık performans gösterdi.

Kupada final oynadı

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor finalde ise Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu ve kupayı elde edemedi.

Şampiyonluk sonrası en iyi dönem

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonun ardından en iyi dönemini yaşadı.

2021-2022 sezonunda ilk 9 maçta 21 puan toplayarak lider durumda bulunan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 20 puanla 2. sırada yer aldı ve şampiyonluk sezonunun ardından en fazla puanı topladı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Haberler.com
