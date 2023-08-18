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Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'nın 2 milyon 50 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini ve oyuncu ile 4+1 yıllık...

Spor Haberleri

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'nın 2 milyon 50 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini ve oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'nın 2 milyon 50 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini ve oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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