Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'nın 2 milyon 50 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini ve oyuncu ile 4+1 yıllık...

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'nın 2 milyon 50 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini ve oyuncu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.