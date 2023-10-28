Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fatih Karagümrük maçı öncesi son çalışmasını yaptı.
Karadeniz ekibi, akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a gidecek.
Kaynak: AA / Spor