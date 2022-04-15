Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçından notlar - Haberler

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Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçından notlar

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, son haftalarda alınan sonuçların ardından Anthony Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'ü tercih etmeyerek yedek kulübesinde oturttu. Nijeryalı oyuncunun yerine cezası tamamlanan Djaniny, Abdülkadir Ömür'ün yerine de cezası biten bir diğer oyuncu Bakasetas forma giydi.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Trondsen'in yanı sıra Puchacz, Berat Özdemir ve İsmail Köybaşı, kadroda yer almadı.

Brezilyalı oyuncu Vitor Hugo ile Djaniny, bordo-mavili takımdaki 61. resmi karşılaşmalarına çıktı.

Taraftarlar tribünleri doldurdu

Trabzonspor taraftarı, Medical Park Stadı'nı doldurarak şampiyonluğa yürüyen takımlarına destek verdi.

Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren taraftarlar, takımlarını coşkuyla destekledi.

Trabzonsporlu oyuncular sahaya 'Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur' yazılı pankartla çıktı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Trabzonspor, Spor, Haberler

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