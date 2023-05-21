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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Spor Haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından bordo-mavili takım, kampa girdi.

Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile yarın saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor

Fatih Karagümrük Trabzonspor Spor Spor Haberler

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