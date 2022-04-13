Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Spor
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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, ligin 33'üncü haftasında karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, ligin 33'üncü haftasında karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.30'da idman yapan bordo mavililer, dinamik ısınma e 5'e 2 çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Anders Trondsen dışındaki tüm oyuncular idmanda yer alırken bugünkü hazırlıklar turnuva ile son buldu.

Bordo mavililer, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yarın yapılacak son idmanla tamamlayacak


Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Spor, Haberler

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