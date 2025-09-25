Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık şekilde gerçekleşti. Isınmanın ardından 5'e 2 ile başlayan antrenmanda taktik çalışma yapıldı. Bordo-mavili ekipte antrenmana sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç ve Nwakaeme katılmadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - TRABZON