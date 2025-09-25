Haberler

Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi. Sakat oyuncuların katılmadığı çalışmalarda taktik çalışmalar yapıldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık şekilde gerçekleşti. Isınmanın ardından 5'e 2 ile başlayan antrenmanda taktik çalışma yapıldı. Bordo-mavili ekipte antrenmana sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç ve Nwakaeme katılmadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - TRABZON

