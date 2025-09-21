Haberler

Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı
Güncelleme:
Trabzonspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan çalışmalarda oyuncular, yenilenme ve takım oyununa yönelik idmanlar gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dün Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
