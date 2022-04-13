Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler

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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

AA - Tuğba Yardımcı - Spor
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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 15 Nisan Cuma günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 15 Nisan Cuma günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, turnuvanın ardından sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

AA / Tuğba Yardımcı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Nisan, Spor, Haberler

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