Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti
AA - Tuğba Yardımcı - Spor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 15 Nisan Cuma günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 15 Nisan Cuma günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, turnuvanın ardından sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.