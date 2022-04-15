Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı başladı! Canlı anlatım - Haberler

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Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı başladı! Canlı anlatım

Haberler.com - Spor
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Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Lider bordo-mavililer bu mücadeleyi kazanması ve Konyaspor ile Fenerbahçe'nin bu hafta puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu resmen ilan edecek.

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Şampiyonluğa koşan bordo-mavililer, İstanbul ekibi karşısında kazanarak 3 haftalık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da kart cezaları tamamlanan Djaniny, Bakasetas ve Siopis takımda yer alacak, sakatlığı süren Trondsen dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Fatih Karagümrük'te Adnan ve Jimmy Durmaz cezaları nedeniyle kadroda olmayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Levent, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic.

Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı başladı! Canlı anlatım

Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Süper Lig, Spor, Haberler

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