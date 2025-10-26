Trabzonspor, Eyüpspor'u Yenerek Dördüncü Galibiyetini Aldı

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında sahasında İkas Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, uzun aradan sonra ligde üst üste 4'üncü galibiyetini alarak puanını 23'e yükseltip zirve takibini sürdürdü. Gözünü zirveye diken Trabzonspor, yakaladığı seriyle lider Galatasaray maçı öncesi moral kazandı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda istikrarlı bir grafik yakalayan Trabzonspor, Süper Lig'deki son 4 maçını 2 ve üzeri gol atarak kazanmayı başardı. Bordo-mavili ekip toplamda 12 gol kaydettiği bu süreçle, Ekim-Aralık 2021 döneminin 5 maçlık periyodundan bu yana en uzun galibiyet serisini yakalamış oldu.

ANDRE ONANA'DAN AVRUPA STANDARTLARINDA PERFORMANS

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, bu sezon Süper Lig'de yakaladığı yüzde 77.8 kurtarış oranı ve maç başına 3.5 kurtarış ortalamasıyla dikkat çekti. Onana, bu verilerle Avrupa'nın 10 büyük ligi arasında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kalecilerden biri konumuna geldi.

JABOL-FOLCARELLI'DEN REKOR PAS İSABETİ

Bordo-mavili ekibin başarılı orta sahası Tim Jabol-Folcarelli, ikas Eyüpspor karşısında yaptığı asist ve başarılı performansıyla beğeni topladı. İstatistiksel verilere göre Fransız futbolcu, 2014/15 sezonundan bu yana 2 asist yaptığı bir süper Lig maçında pas hatası yapmadan en fazla isabetli pas atan (47/47) oyuncu da oldu. Genç oyuncu, 3 kilit pasla da maçta en fazla kilit pas atan oyuncu oldu.

FATİH TEKKE'NİN TAKIMI ZİRVEDE İSTİKRARLI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili ekibin başında çıktığı 21 Süper Lig karşılaşmasının yalnızca 3'ünü kaybetti (12 galibiyet, 6 beraberlik). Tekke, bu performansıyla Trabzonspor'un başında 20 ve üzeri maçta görev yapan yerli teknik direktörler arasında en düşük mağlubiyet oranına (yüzde 14) sahip isim olarak öne çıktı.

GENÇ YILDIZ CHRIST OULAI TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Christ Oulai, ikas Eyüpspor karşısında da takımına gol katkısı vererek dikkatleri çekti. Genç oyuncu, Opta verilerine göre 2014/15'ten bu yana üst üste 3 süper lig maçında gol katkısı sağlayan en genç yabancı oyuncu unvanını elde etti.

GOLCÜLERDEN DEVAM EDEN SERİ

Bu sezon süper ligde üst üste 4 maçta gol atan 3 oyuncunun (Mauro Icardi, Felipe Augusto, Paul Onuachu) 2'sinin Trabzonspor forması giymesi dikkatlerden kaçmadı. Üst üste 4 maçta gol kaydeden Augusto ve Onuachu, bordo-mavililerin hücum hattında takımlarını sırtlayıp skora katkı sağlıyor.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler ise bordo-mavililerin art arda galibiyetlerle taçlanan çıkışını manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Yerel basın başlıkları şu şekilde:

Taka: Fırtına'dan Cimbom'a gözdağı

Sonnokta: Fırtına emin adımlarla

Günebakış: Sıra sana geldi Aslanım