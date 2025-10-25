Trabzonspor, Eyüpspor'u 2-0 Mağlup Etti

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı daha erken bitirebileceklerine dikkat çeken Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Genel anlamıyla özellikle top rakipteyken durumlarımız gayet iyiydi bence. Maçın kırılma anları var, bizim lehimize var aleyhimize var. Özellikle lehimize daha önceden maçı bitirebilirdik. Aleyhimize olan Onana'nın kurtarışları var iki tane inanılmaz. Yine oyunda tuttu bizi. Ama genelde sorun olarak yaşamayı beklediğimiz ve bugün yaşadığımız biraz fazla yaşadığımız geçiş fazla verdik. Bunlar tehlikeli oldu. Oyun kontrolünde dönem dönem yine bazı problemler yaşadık ama genel hatlarıyla hak ettiğimiz bir galibiyetti bence. Hepimize hayırlı olsun. Çok değerli bir 3 puan. Ligin kendi sahasında, ceza sahası etrafında, oyun kurulumlarında çok başarılı olan bir ekip. Zor oldu her maç gibi. Ama bugün olumlu tarafları çok daha iyiydi oyun açısından" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ ÖNCELİKLE TRABZONSPOR'U NORMALLEŞTİRMEYDİ'

Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan Tekke, "Büyük ihtimalle yine eleştirilecek ama hayal ettiğimiz o şeyi benden daha fazla isteyecek kişi yok. Bunun için zaten bu yolculuğa çıktık. Ama bir de gerçekler var. İşte burada ayrışacağız. Şu anda birinci konumda da olsa fark etmez bizim hedefimiz öncelikle Trabzonspor'u normalleştirmeydi ve bir yola çıkmaydı. Bu yol bence 1 ile 4 aralığıydı, hala daha öyle. Yani bu 1, 2, 3, 4. Bu Trabzonspor'un, bu genç çocukların gerçekçi hedefi Trabzonspor'un temelini oluşturacak gerçekçi hedef bu. Başkalarının bizim hedefimizi başka yerlere çekip sonrasında buna ulaşamadığınızda sizi bizi farklı konumlara koyacak, problem oluşturacaklar. Bunu yapmaya çalışıyorlar özellikle. Başka camialardan özellikle bunu yapmaya çalışıyorlar. Yoksa ben her maça, oyuncularımla beraber hangi maç olursa olsun hepsine kazanmak için çıkıyoruz. Umarım, inşallah bu dediğiniz bu sene gerçekleşir. Bu olağanüstü bir şey olur. Diğerleri de çok çok iyi olur başarırsak. Bu konuda son cümlem; Trabzonspor takımı genç oyunculardan kurulu. Trabzonspor takımında Allah muhafaza 2 tane oyuncunun sakatlığı, bir oyuncunun, iki oyuncunun cezalı olma durumunda bunları yaşamadık daha. Biz sağlam adımlarla gideceğiz. Biz nereye gitmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu ciddi, zor bir yolculuk, bu yolcuğa çıktık biz. Herkes yavaş yavaş gelecek. Taraftarımızın sonunda bize çok daha fazla destek vereceğini biliyorum. Çünkü gerçekçi olan bu. Trabzonspor'un bugün hem ekonomik olarak hem de şu an sahada skorlarla beraber gayet iyi gidiyoruz. Bunun başkalarının içerden dışardan bozmasına lütfen kimse izin vermesin" diye konuştu.

ORHAN AK: GOLÜ BULSAK DAHA FARKLI BİR SENARYO OLABİLİRDİ

Eyüpspor'un Teknik Direktörü Orhan Ak, özellikle ilk yarıda 8 tane geçiş yakaladıklarını ancak yakaladıkları 2 tanesi net pozisyonda gol atamadıklarını söyledi. Ak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ilk olarak Claro'nun sakatlığına değinerek, "Öncelikle oyuncumuz Claro'ya çok geçmiş olsun diliyorum. Çok önemli bir oyuncumuzu kaybettik Maalesef. Umarım daha güçlü şekilde geriye döner. Çünkü ona çok ihtiyacımız var, bu takımın ona ihtiyacı var. Planlarımız çok netti, 3 puan almaktı buradan. Aslında oyuna çok iyi başladık. Ama 12'nci dakikada yaptığımız çok basit hata Trabzonspor gibi bir takım bizi hemen cezalandırıyor. Daha sonra tekrar oyuna geri döndük. Oyun disiplininden hiç kopmadık. Yaklaşık özellikle savunma planlarında 8 tane geçiş yakaladık. Bunların 2 tanesi çok netti. Maalesef onları atamadık. Belki orada golü bulsak daha farklı bir senaryo olabilirdi. İkinci yarı yine aslında daha özgüvenli, daha iştahlı yine oyundan vazgeçmeden devam ettik. Ama bir an oyun disiplininden kopmak ikinci golü yememize neden oldu. 2-0 olduktan sonra da yaptığımız hamlelerle beraber maalesef oyunun skorunu değiştiremedik. Kısa bir süre oldu, iki haftadır takımla beraberiz. Geçen haftaki gibi oyunun üzerine koyup devam etmemiz, daha çok çalışmamız lazım. Bu takımın o kalitesi, o gücü, o deneyimi var. Şimdi önümüzde çok önemli bir maçımız var. Dinlendikten sonra çalışmalarımıza başlayacağız" diye konuştu.