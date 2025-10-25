Haberler

Trabzonspor, Eyüpspor'u 2-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında İkas Eyüpspor'u 2-0'lık skorla geçti. Golleri Augusto ve Oulai kaydetti. Maçta ayrıca Lucas Claro'nun sakatlığı üzüntü yarattı.

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Altan

TRABZONSPOR: Onana - Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov (Dk. 85 Visca), Augusto (Dk. 73 Olaigbe), Muçi (Dk. 72 Bouchouari), Onuachu (Dk. 90 Sikan)

İKAS EYÜPSPOR: Felipe - Calegari, Robin Yalçın, Claro (Dk. 32 Umut Meraş), Mujakic, Kerem Demirbay, Legowski (Dk. 65 Stepanenko), Halil Akbunar (Dk. 74 Umut Bozok), Yalçın Kayan (Dk. 65 Emre Akbaba), Serdar Gürler (Dk. 65 Ampem), Thiam

GOLLER: Dk. 12 Augusto, Dk. 51 Oulai ( Trabzonspor )

SARI KARTLAR: Muçi, Savic, Folcarelli, Onuachu (Trabzpnspor) - Emre Akbaba (İkas Eyüpspor )

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

4'üncü dakikada Calegari'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda kaleci Onana gole izin vermedi.

5'inci dakikada Zubkov'un uzun pasında topla buluşan Onuachu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onuachu'nun şutunu kaleci Felipe kurtardı.

12'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Robin Yalçın'ın hatalı pasında topla buluşan Folcarelli topu Augusto'nun önüne bıraktı. Augusto'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

29'uncu dakikada ceza sahası içinde yatarak topu kornere gönderen Claro sakatlanarak yerde kaldı. Tedavisi saha içinde yapılan oyuncu sedye ile oyundan çıktı. Oyuncunun sakatlığı karşısında iki takım oyuncuları da büyük üzüntü yaşadı. Claro oyundan çıkarken Trabzonspor taraftarı tarafından alkışlandı. Claro'nun yerine Umut Meraş oyuna dahil oldu.

40'ıncı dakikada Halil Akbunar'ın pasında Onana ile karşı karşıya kalan Yalçın Kayan şutunda Onana gole izin vermedi. Dönen topla buluşan Thiam'ın ortasında topla buluşan Kerem Demirbay'ın vuruşunu da Onana bir kez daha gole izin vermedi.

İlk yarı ev sahibi Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

51'inci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. Ota sahada topla buluşan Oulai rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

64'üncü dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından şutu yandan dışarı çıktı.

70'inci dakikada Muçi'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Onuachu'nun şık vuruşunu kaleci Felipe çıkardı.

Maç ev sahibi ekip Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

ONUACHU'YA ÖDÜL

Süper Lig'in 7'inci haftasında oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında Onuachu'nun attığı gol Eylül ayının en güzel golü seçildi. Karşılaşma öncesi Onuachu'ya ödülünü Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral verdi.

TEKKE'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Olaigbe ve Okay Yokuşlu maça yedek kulübesinde başlarken, Zubkov ve Muçi 11'de görev yaptı.

OKAY YOKUŞLU KADRODAN ÇIKARILDI

Isınma hareketleri esnasında sakatlık yaşayan Okay Yokuşlu esame listesindeki yedeklerden çıkarıldı. Yerine ise Cihan Çanak dahil edildi.

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN MAÇA İLGİ

Trabzonspor taraftarı maça ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük çoğunluğu doldu.

TRABZONSPOR VE EYÜPSPOR'DAN CLARO'YA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Lucas Claro için Trabzonspor ve Eyüpspor'dan geçmiş olsun paylaşımları yapıldı. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Takımımızın, İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Luccas Claro'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Claro'ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"ikas Eyüpspor'umuzun Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada şanssız bir sakatlık geçiren futbolcumuz Luccas Claro'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu talihsiz sakatlığı bir an önce atlatıp sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
