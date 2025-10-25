Trabzonspor, Eyüpspor'u 2-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u 2-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Augusto ve Oluali'den geldi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Oluali'nin, orta sahadan kaptığı topla ceza sahası içine girip ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Felipe Monterio'nun solundan ağalarla buluştu. 2-0
70. dakikada Muçi'nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Onuachu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Augusto'nun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Altan
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oluail, Folcarelli, Muçi (Bouchouari dk. 73), Zubkov (Visca dk. 85), Augusto (Olaigbe dk. 73), Onuachu (Sikan dk. 89)
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Baniya, Serdar Saatçi, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Eyüpspor: Felipe Monterio, Calegari, Robin Yalçın, Claro (Umut Meraş dk. 32), Mujakiç, Kerem Demirbay, Legowski (Stepanenko dk. 65), Halil Akbunar (Umut Bozok dk. 74), Yalçın Kayan (Emre Akbaba dk. 65), Serdar Gürler (Ampem dk. 65), Mame Thiam
Yedekler: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Talha Unvan,Taşkın İlter, Svit Şeşlar
Teknik Direktör: Orhan Ak
Goller: Augusto (dk. 12), Oluali (dk. 51) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Muçi, Saviç, Folcarelli, Onuachu (Trabzonspor), Emre Akbaba (Eyüpspor) - TRABZON