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Trabzonspor Eyüpspor maçı için İstanbul'a gitti

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Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul'a havayoluyla gitti.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla İstanbul'a gitti.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Eyüpspor ile yarın karşılaşacak olan Trabzonspor bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik koordinatör İhsan Derelioğlu yönetiminde idman yapan bordo-mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi. Son hazırlıklarını yapan Trabzonspor kafilesi, saat 16.45'te Trabzon Havalimanı'ndan özel bir uçakla İstanbul'a gitti.

KADRODA 2 EKSİK

Trabzonspor'da 25 kişiden oluşan Eyüpspor maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Borna Barisic, Arif Boşluk, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Eren Elmalı, Arseniy Batagov, Stefano Denswil, Ali Şahin Yılmaz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, John Lunstram, Umut Güneş, Edin Visca, Cihan Çanak, Enis Bardhi, Poyraz Yıldırım, Enis Destan, Denis Draguş, Muhammed Cham."

Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde Serkan Asan, Trezeguet ile sakatlığı süren Hüseyin Türkmen yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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