Trabzonspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve topa sahip olma çalışması yaptı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor