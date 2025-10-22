Haberler

Trabzonspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynayacağı Eyüpspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan çalışmada ısınma ve taktik hazırlıklar gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün 15.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili takım hazırlıklarına, yarın 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan, Trabzonspor'un yarın gerçekleştirilecek olan ve ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek antrenman öncesinde Arseniy Batagov basın toplantısı düzenleyecek.

Haberler.com
