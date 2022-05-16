Trabzonspor, evinde yenilmeyen tek takım oldu - Haberler

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, evinde oynadığı maçlarda sezonu yenilgisiz olarak kapatan tek takım oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında son iç saha maçını sahasının müsabakaya oynamaya elverişli olmamasından dolayı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayan Trabzonspor, rakibini 2-1 mağlup ederek bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilmeyen tek takım oldu. Karadeniz ekibi, 19 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ile 43 puan elde etti. Bordo-mavililer attığı 36 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gördü.

(Gökmen Şahin - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor