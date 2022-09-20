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Trabzonspor, eski günlerini hatırlattı

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Trabzonspor, eski günlerini hatırlattı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK karşısında 2-0 mağlup duruma düşmesine rağmen son dakikada bulduğu golle karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Trabzonspor, eski günlerini hatırlattı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK karşısında 2-0 mağlup duruma düşmesine rağmen son dakikada bulduğu golle karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Trabzonspor, eski günlerini hatırlattı.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, sezona sancılı başlamıştı. Kadroda yaşanan kabuk değişiminin sıkıntılarını yaşayan Karadeniz ekibi, son haftada Avrupa'nın ardından ligde de kazanmasını bildi. Bordo-mavililer, Gaziantep FK müsabakasının hemen başında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen, 90+8'de bulduğu golle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon geriye düştüğü maçları kazanmasıyla ön plana çıkan Trabzonspor, bu sezon aynı duruşu Gaziantep FK karşısında sergiledi. Bordo-mavililer, bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 13 puan toplayan bordo-mavililer, üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürdü.

Karadeniz ekibi, bu sezon mağlup durumdayken ilk kez puan çıkartmasını bildi. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon ise 15 maçta geriden gelip 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi elde etmişti. 12 karşılaşmada puan çıkartan bordo-mavililer, milli ara öncesi aldığı galibiyetle büyük bir moral buldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep FK Trabzonspor Karadeniz Spor Haberler Son Dakika

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