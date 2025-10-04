Trabzonspor, Esenler Erokspor'u 72-67 Geçti

Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Trabzonspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. Maç sonunda 72-67'lik skorla galip geldi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Nazli Çisil Güngör

Esenler Erokspor: Erten Gazi 2, Simmons, Egehan Arna 6, Love 18, Gant 2, Crawford 5, Galloway, Cornelie 11, Thomas Akyazılı, Thurman 11, Metehan Akyel, Ahmet Düverioğlu 12

Trabzonspor : Reed 18, Grant 9, Tinkle 5, Okben Ulubay 3, Astacio 3, Cem Ulusoy 3, Gordon 11, Berk Demir 5, Yeboah 11, Ege Arar 2, Silins 2

1. Periyot: 12-21

Devre: 27-44

3. Periyot: 45-57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Esenler Erokspor'u 72-67 yendi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
