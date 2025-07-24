Trabzonspor, Erzurum'daki Kamp Çalışmalarına Devam Ediyor

Trabzonspor, 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü çift antrenmanla tamamladı.

Sabah antrenmanında, dün oynanan Persepolis maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular havuzda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise salonda kuvvet çalışması yaptı.

Bordo-mavililerin akşam antrenmanı ısınmanın ardından pas ve çift kale maçla sona erdi.

Sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek Trabzonspor, 26 Temmuz Cumartesi Ümraniyespor ile kamptaki son hazırlık maçına çıkacak.

Trabzonspor'un kampı, 27 Temmuz Pazar günü sona erecek.