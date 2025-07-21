Trabzonspor, Erzurum'daki Kamp Çalışmalarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Erzurum'daki Kamp Çalışmalarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, oyuncular hem yenileme çalışmaları hem de çeşitli antrenmanlarla sezon öncesi hazırlıklarını yapıyor.

Trabzonspor, 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü çift antrenmanla tamamladı.

Sabah antrenmanında, dün oynanan İran takımlarından Zob Ahan Esfahan hazırlık maçında görev yapan futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular, ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Bordo-mavililer, akşam antrenmanında ise rondo, pas ve dar alan çalışmaları yaptı.

Sezon hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek Trabzonspor'un kampı, 27 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Spor
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