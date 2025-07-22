Trabzonspor, Erzurum'da İkinci Etap Kamp Çalışmalarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Erzurum'da İkinci Etap Kamp Çalışmalarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, 2025-26 sezonu hazırlıkları çerçevesinde Erzurum'da çift antrenman yaparak kamp çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki ekip, hazırlık maçına hazırlanıyor.

Trabzonspor, 2025-26 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü çift antrenmanla tamamladı.

Sabah antrenmanında, oyuncular pas, rondo ve sonuçlandırma çalışmaları yaptı.

Bordo-mavililer, akşam antrenmanını rondo ve şut çalışmasının ardından çift kalede oyunla sona erdi.

Sezon hazırlıklarına yarın İran temsilcisi Persepolis FC ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek Trabzonspor'un kampı, 27 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Spor
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