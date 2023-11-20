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Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve core çalışmaları gerçekleştirildi.