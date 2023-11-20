Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve core çalışmaları gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, salonda dinamik ısınma gerçekleştirildi.???????
Core çalışması ile devam eden antrenman, mobilizasyon çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor