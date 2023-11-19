Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri ve antrenman maçı yapıldı.

Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştirildi.

Bordo-mavililer, daha sonra 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.