Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor maçına hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında EMS Yapı Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemdeki performansını sürdürmek isteyen Trabzonspor, sakatlıkları bulunan Orsic ve kaptan Uğurcan Çakır'dan yoksun çıkacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşacak.
BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puan toplayan bordo-mavililer, çıkışını Sivasspor karşısında sürdürmek istiyor.
Karadeniz ekibinde, Orsic ve kaptan Uğurcan Çakır'ın sakatlıkları bulunuyor.