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Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor maçı için özel uçakla Sivas'a gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maç için özel uçakla Sivas'a hareket etti. Bordo-mavili futbolcular, maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra Trabzon Havalimanı'ndan kalkan uçakla Sivas'a gitti.