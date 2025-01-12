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Trabzonspor, Dünya Şampiyonu Boksör Havvanur Kethüda ile Anlaştı

Trabzonspor, Dünya Şampiyonu Boksör Havvanur Kethüda ile Anlaştı
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Trabzonspor Kulübü, milli boksör Havvanur Kethüda ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp yetkilileri başarılar diledi. Kethüda, Trabzonspor'da spor hayatına devam edeceği için mutlu olduğunu ifade etti ve hedeflerinin dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlukları olduğunu belirtti.

Trabzon spor Kulübü, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Havvanur Kethüda ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta düzenlenen imza törenine kulüp başkan yardımcısı Nevzat Kaya, basın ve halkla ilişkilerden sorumlu yönetici Gözde Atasoy ile başarılı sporcu Havvanur Kethüda katıldı.

Kaya ile Atasoy, şampiyon sporcuya başarılar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havvanur Kethüda, "Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Trabzon spor'da spor hayatımı sürdüreceğim için son derece mutluyum." ifadesini kullandı.

Havvanur, şunları kaydetti:

"Bordo-mavili forma altında yeniden dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanmayı hedefliyorum. Bununla birlikte en büyük arzum olimpiyat şampiyonluğu elde etmektir. Başta Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize ve antrenörlerimize, bu kıymetli fırsatı tanıdıkları için teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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