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Trabzonspor Divan Kurulu'ndan Hakem Kararlarına Tepki

Trabzonspor Divan Kurulu'ndan Hakem Kararlarına Tepki
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Trabzonspor Divan Kurulu, hakem kararları ve oluşan olumsuz algılara dair açıklama yaptı. Başkanvekili Osman Çavuşoğlu, kulübün sistematik bir engelleme ile karşı karşıya kaldığını belirterek, Türk futbolunun adalet ruhunun zedelendiğini ifade etti.

Trabzon spor Divan Kurulu, 2024-2025 sezonu başından bu yana yaşanan hakem kararları ve spor kamuoyunda oluşan algılar üzerine bir açıklama yaptı.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'in yer aldığı toplantıda açıklamayı Başkanvekili Osman Çavuşoğlu yaptı. Çavuşoğlu, Trabzonspor'un hakem kararlarıyla karşı karşıya kaldığı mağduriyetlerin Türk futbolunun adalet ve fair-play ruhunu zedelediğini ifade etti.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Vekili Osman Çavuşoğlu, Trabzonspor'un önünün kesilmeye çalışıldığını belirterek, "Öyle ki artık hata çizgisini aşmış kasıtlı kararlarla sanki sistematik bir engelleme zinciri kurularak Trabzonspor'un önü kesilmeye çalışılmaktadır. Trabzonspor, Türkiye'nin köklü kulüplerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK), çağrıda bulunan Çavuşoğlu, "Futbolun ruhunu, sporcuların emeğini ve milyonların tutkuyla bağlı olduğu bu kulübü haksız kararlarla yerle bir etmenize izin vermeyeceğiz. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, 'Trabzonsporluluğumu rafa kaldırdım, Trabzonspor'un aleyhine inisiyatif kullanabilirsiniz' ifadesinin, tarafsızlığa vurgu yapmak adına söylenmiş olduğu belirtilse de bu sözlerin yanlış anlaşıldı ve Trabzonspor bu sezon birçok maçta hakem mağduriyeti yaşadı. Hacıosmanoğlu'nun bu yanlış algıyı kamuoyu önünde düzeltilmesi gerekir. Trabzonspor büyük ve güçlü bir camiadır, kimseye diyet borcu yoktur. Türk futbolunun mihenk taşlarından biridir ve bir başkaldırı abidesidir. Bizi yok saymak, hakkımızı gasp etmek asla mümkün değildir" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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