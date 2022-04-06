Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sürmen: 2 yıl önce söylediklerimizi bugün Nihat Özdemir söylüyor

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından Göksel Gümüşdağ'ı işaret etmesini değerlendirerek, "Yargının ve belki de Spor Bakanlığı'nın bu işe el atması lazım. 2 yıl önce biz bunları söyledik, Nihat Özdemir'i uyardık, ceza aldık. Trabzon Barosu bu isimlerle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu, takipsizlik kararı verildi. O gün söylediklerimizi bugün Nihat Özdemir söylüyor" dedi.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Başkanvekili Mehmet Ongan, Kurul Genel Sekreteri İsmail İnan ile yönetim kurulu üyesi Osman Çavuşoğlu, Trabzon basınıyla buluştu. Trabzonspor'un şampiyonluğa yürüdüğü yolda destek veren camianın tüm üyelerine teşekkür eden Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Nihat Özdemir'in TFF'den istifasıyla başlayan süreci ve futbol dünyasında tartışma yaratan iddialarını değerlendirdi.

TFF eski Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarının Anadolu kulüpleri açısından tarihi bir fırsat olduğunu söyleyen Sürmen, "Ya cesur bir savcı çıkıp 'bu futbolun manipülasyonudur' diyecek ya da idari bir inceleme yapılacak. Yoksa yapılacak olan 16 Haziran'daki TFF başkanı ve yönetim seçiminin her anlamda sorunlu geçeceği anlaşılır. Seçim sonucuna göre güvenli olmayacaktır. Onu düşünecek olan delegasyondur, biz değiliz. Biz Trabzonspor olarak haklarımızı her zaman aradık, ararız. Zaman zaman arzu ettiğimiz hedeflere ulaşmamış olabiliriz ama Trabzonspor 4 büyükten biri olarak güçlüdür, haklarını aramasını bilir ama Anadolu'daki takımların çok dikkat etmesi lazım. Nihat Özdemir'in bu açıklamaları tarihi bir fırsattır" ifadelerini kullandı.