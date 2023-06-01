Trabzonspor, Dimitrious Kourbelis'i transfer ediyor

Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Dimitrious Kourbelis, görüşme yapmak üzere yarın İstanbul'da olacak. Sezon sonunda Panathinaikos'la sözleşmesi bitecek olan Yunan oyuncu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile sözleşme imzalayacak.

Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala yeni sezon kadrosunu oluşturmaya başlayan Trabzonspor, ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer, sezon sonunda Panathinaikos'la sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu Dimitrious Kourbelis ile imza aşamasına geldi. Prensip anlaşmasına varılan Yunan oyuncu, resmi görüşme yapmak üzere yarın saat 10.00'da havayoluyla İstanbul'a gelecek. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile sözleşme imzalayacak.