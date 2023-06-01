Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Trabzonspor, Dimitrious Kourbelis'i transfer ediyor

Trabzonspor, Dimitrious Kourbelis'i transfer ediyor

Spor Haberleri

Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Dimitrious Kourbelis, görüşme yapmak üzere yarın İstanbul'da olacak. Sezon sonunda Panathinaikos'la sözleşmesi bitecek olan Yunan oyuncu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Dimitrious Kourbelis, görüşme yapmak üzere yarın İstanbul'da olacak.

Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala yeni sezon kadrosunu oluşturmaya başlayan Trabzonspor, ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer, sezon sonunda Panathinaikos'la sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu Dimitrious Kourbelis ile imza aşamasına geldi. Prensip anlaşmasına varılan Yunan oyuncu, resmi görüşme yapmak üzere yarın saat 10.00'da havayoluyla İstanbul'a gelecek. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile sözleşme imzalayacak.


- Trabzon
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Panathinaikos Trabzonspor İstanbul Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title