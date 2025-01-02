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Trabzonspor Deplasmanlarda Galibiyet Alamıyor

Trabzonspor Deplasmanlarda Galibiyet Alamıyor
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Trabzonspor, 2024-2025 sezonunda deplasmanda oynadığı 8 maçta galibiyet elde edemeyerek Süper Lig'deki en kötü dış saha dönemlerinden birini yaşıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, bu durumu değiştirmek için önemli adımlar atıyor.

Trabzonspor, bu sezon ortaya koyduğu deplasman performansıyla Süper Lig'deki en kötü dış daha dönemlerinden birini yaşıyor. 2024-2025 sezonunda rakiplerine konuk olduğu 8 maçta galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk kez sezonun ilk 8 deplasman maçını galibiyetsiz tamamladı. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor'a konuk olacak bordo-mavililer, dış saha kabusunu tersine çevirmek istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, 146 gündür süren deplasman hasretini sona erdirmek için teknik ve mental yönden önemli adımlar atıyor.

Şenol Güneş, Trabzonspor'un deplasman başarısızlıklarının temelinde yatan defansif zafiyetlerle ilgili çözüm yolları üzerinde duruyor. Savunmadaki bireysel ve takım hataları, dış sahada rakiplerin kolayca gol bulmasına neden olurken, bu süreçte rakip filelerin yalnızca 7 kez havalandırılması sebebiyle de ön bölgede daha çok üretebilen bir takım oluşturmasını hedefleniyor. Tecrübeli teknik adamın önem verdiği konuların başında ise motivasyon geliyor. İç saha atmosferinden uzak karşılaşmalar için Şenol Güneş, takımın temposu ve hızı üzerinde duruyor.

Trabzonspor'un bu sezon deplasmanlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0

Eyüpspor: 0 Trabzonspor: 0

Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0

Atakaş Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1

Göztepe: 2 - Trabzonspor: 1

Çaykur Rizespor: 3 - Trabzonspor: 1

Corendon Alanyaspor: 2 - Trabzonspor: 1

Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3 - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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