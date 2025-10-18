Haberler

Trabzonspor Deplasmanda Rizespor'u 2-1 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Rizespor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıda attığı gollerle öne geçen Trabzonspor, maç sonunda zorlu bir rakibi geride bıraktı.

(ANKARA)- Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Trenyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.

Felipe Augusto'nun 2. dakikada ve Paul Onuachu'nun 19. dakikada attığı golle Trabzonspor, Rizespor karşıısnda 2-0 öne geçti. 27. dakikada Jesurun Rak Sakyi'nin golüyle Rizespor farkı 1'e indirdi ve skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Spor
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!

O kentimizde dehşet! Boğazından bıçaklandı
Annesinin sevgilisinin kafasını kesti, beynini blenderda öğüttü

Korkunç olay! Annesinin sevgilisinin kafasını kesip blenderda öğüttü
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında bomba diyalog

Fotoğraf karesi de aralarında geçen diyalog da bomba
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın krizi! Ünlü rapçi havalimanında gözaltına alındı
Dini nikahlı eşi tarafından boğazından bıçaklandı!

O kentimizde dehşet! Boğazından bıçaklandı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Jurasek'in büyük şanssızlığı: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı

Büyük şanssızlık: Topa ilk değdiği anda kendi kalesine gol attı
Türk sinemasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme son görev! Eski rol arkadaşı büyük pişmanlığını anlattı
Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Derbide de durdurulamadılar! Trabzon aldı başını gidiyor
Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor

Trump'ın uykularını kaçıracak protesto! Tüm ülkeye yayılıyor
Portekiz'de peçe ve burka giymek yasaklandı

Avrupa ülkesinde bu kıyafetleri giymek artık yasak! Cezası ağır
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Beşiktaş sahasında bu sezon bir ilki yaşadı

Bu sezon bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.