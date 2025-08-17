Trabzonspor Kasımpaşa ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı, Cihan Aydın yönetecek.

Ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanından da galibiyetle ayrılarak 2 sezon aradan sonra ilk 2 maçından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'da Kocaelispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme forma giyemeyecek.