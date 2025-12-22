Gençlerbirliği-Trabzonspor maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Trabzonspor, Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Başkentteki Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan bordo-mavili takım, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takıma giden ve sakatlıkları bulunan oyuncularından yoksun mücadele etti.

Trabzonspor'da Oulai, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Serdar Saatçı ve Olaigbe'nin yerine Pina, Arif Boşluk, Savic, Bouchouari ve Danylo Sikan görev yaptı.

Oulai milli takıma gittiği, Mustafa Eskihellaç ve Folcarelli ise sakatlığı nedeniyle başkentte forma giyemedi. Serdar Saatçı ve Olaigbe, yedek kulübesinde yer aldı.

Sakatlığını atlatan Karadağlı stoper Savic 5 maç sonra ligde ilk 11'e dönerken, Ukraynalı Sikan Trabzonspor formasıyla bu sezon ligde ilk kez 11'de şans buldu.

Milli takım kampına giden Onuachu'nun yanı sıra ameliyat edilen Visca ve Baniya ile sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, kadroya dahil edilemedi.

Teknik direktör Fatih Tekke, Gençlerbirliği maçında sahaya Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif Boşluk, Bouchouari, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, Sikan ve Augusto'dan oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.

Ligde "3. Metin Diyadin" dönemi başladı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, başkent ekibindeki 3. döneminde ligde ilk maçına çıktı.

Kırmızı-siyahlılar, teknik sorumlu Özcan Bizati'nin kulübede olduğu Kasımpaşa karşılaşmasına göre zorunlu tek değişiklikle Trabzonspor maçına başladı.

Diyadin'in 3. döneminde ilk kez görev yaptığı Türkiye Kupası maçında Sipay Bodrum FK takımına 2 gol atan Niang, sarı kart cezası nedeniyle bugün sahadaki yerini alamadı.

Kart cezasını tamamlayan Oğulcan Ülgün ilk 11'e dönerken, Niang'ın yokluğunda orta saha oyuncusu Koita ileri uçta görev yaptı.

Başkent ekibi, Trabzonspor maçında Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Tongya, Metehan Mimaroğlu ve Koita'dan oluşan ilk 11'le mücadele etti.

Trabzonsporlu futbolcular seremoniye, "Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı pankartla çıktı.

Soğuk havaya rağmen stattaki yerini alan kırmızı-siyahlı taraftarlar, takımlarını destekledi.

Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünü dolduran Trabzonsporlu futbolsever de deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.