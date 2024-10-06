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Trabzonspor Deplasman Galibiyet Hasretini Sürdürüyor

Trabzonspor Deplasman Galibiyet Hasretini Sürdürüyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak deplasman galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de çıktıkları 7 maçın 6'sında berabere kaldı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 8'inci haftasında Hatayspor'la berabere kalarak deplasman galibiyet hasretini sona erdiremedi. Ligde 1 galibiyet elde eden Karadeniz ekibinin deplasman galibiyet hasreti ise 4'e çıktı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, deplasman galibiyet hasretini sona erdiremedi. Bordo-mavili takım Hatayspor beraberliği ile Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 4 deplasman maçından da beraberlikle ayrılmış oldu. Sezona Sivas deplasmanında (0-0) aldığı beraberlikle başlayan Trabzonspor, 4'üncü haftada Eyüpspor ve 6'ncı haftada Gaziantep FK ile de golsüz berabere berabere kalmıştı. Dün Hatayspor deplasmanından da1-1'lik sonuçla dönen bordo-mavililer, böylelikle deplasman galibiyet hasretini 4 haftaya çıkarmış oldu. Karadeniz ekibi Hatayspor beraberliği ile bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçın 6'sında berabere kaldı.

BANZA GOLLERE DEVAM

Öte yandan bordo-mavili takımın yeni transferlerinden Simon Banza, Hatayspor deplasmanında takımına beraberlik golünü kazandıran isim oldu. Golcü oyuncu attığı golle Süper Lig'de Anthony Nwakaeme'den (Mart 2022) bu yana Trabzonspor'un üst üste üç golünü atan ilk yabancı oyuncu oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler bordo-mavili takımın deplasmandaki beraberliğini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basınının manşetleri şu şekilde:

Sonnokta: Trabzon çile çektiriyor

Karadeniz: Eserinizle gurur duyun

Taka: Fırtına beraberliğe abone

Günebakış: Ne olacak Trabzon'un hali

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Hatayspor Trabzon Futbol Yaşam Spor

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