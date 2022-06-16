Trabzonspor, Denswil ile 4 yıllığına anlaştı
Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Trabzonspor, Stefano Denswil ile 3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladıTrabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bordo mavili takım ile Stefano Denswil arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık anlaşma sağlandı.
Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bordo mavili takım ile Stefano Denswil arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre tecrübeli oyuncuya 2022-23 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin Euro ve 900 bin Euro imza ücreti, 2023-24 ile 2024-25 futbol sezonları için her yıl 1 milyon 250 bin Euro ve 950 bin Euro imza ücreti ödenecek. Opsiyon sezonu olan 2025-26 futbol sezonunda ise oyuncuya 1 milyon 250 bin Euro ve 450 bin Euro imza ücreti ödenecek.Oyuncunun menajerine de ayrıca, futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi şartına bağlı olarak Denswil'e ödenecek yıllık ücretin yüzde 5'i kadar ödeme yapılacak.- Trabzon
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor