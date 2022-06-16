Trabzonspor, Denswil ile 4 yıllığına anlaştı

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bordo mavili takım ile Stefano Denswil arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre tecrübeli oyuncuya 2022-23 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin Euro ve 900 bin Euro imza ücreti, 2023-24 ile 2024-25 futbol sezonları için her yıl 1 milyon 250 bin Euro ve 950 bin Euro imza ücreti ödenecek. Opsiyon sezonu olan 2025-26 futbol sezonunda ise oyuncuya 1 milyon 250 bin Euro ve 450 bin Euro imza ücreti ödenecek.