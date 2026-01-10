Haberler

Trabzonspor, Denis Draguş'u Gaziantep FK'ye kiraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Rumen futbolcu Denis Draguş'u Gaziantep FK'ye sezonun ikinci yarısı için kiraladığını açıkladı. Oyuncunun maliyetleri Gaziantep FK tarafından karşılanacak.

Trabzonspor, Rumen futbolcusu Denis Draguş'un Gaziantep Fk'ye kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Denis Draguş'un sezonun yarısı için Gaziantep Fk'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Denis Mihai Draguş'un, 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için Gaziantep Fk'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Gaziantep FK tarafından karşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
Galatasaray'da şok kadro dışı

Galatasaray'da şok kadro dışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Kupa öncesine damga vuran görüntü: Mert Hakan forması giydi

Süper Kupa finaline böyle gitti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı

Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Süper Kupa öncesine damga vuran görüntü: Mert Hakan forması giydi

Süper Kupa finaline böyle gitti
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?