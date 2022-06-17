Trabzonspor, Danimarkalı oyuncu Larsen ile anlaşma sağladı

Trabzonspor Kulübü, geçen sezon İtalya'nın Udinese takımında forma giyen Danimarka Milli Takımı oyuncusu Jens Stryger Larsen ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen arasında 3 yıllık anlaşma sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya göre futbolcuya, 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025'de sezon başına 1 milyon 200 bin avro garanti ücret, 153 bin avro da imza ücreti ödeneceği kaydedildi.

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