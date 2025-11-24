Trabzonspor'dan Zorlu Maçta Önemli Galibiyet

TRABZONSPOR forması giyen Arseniy Batagov, "İkinci yarı gösterdiğimiz o performans, geri dönüş, attığımız goller takım ruhuna gelecekte katkıda bulunacak diye düşünüyorum. Önemli bir galibiyet, önemli bir geri dönüş oldu. Zor bir maç olacağının bilincindeydik ama önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir FK'yı 4-3 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Edin Visca'ya geçmiş olsun dileklerini ileten ve mücadeleyi değerlendiren Baragov, "Öncelikle sözlerime Edin Visca ile başlamak istiyorum. Edin Visca'ya geçmiş olsun dileklerimiz iletmek istiyorum. Takımımız adına zor bir an. Önemli bir sakatlık. Umarım en kısa zamanda iyileşerek aramıza daha güçlü bir şekilde dönecek. Bizim adımıza zor bir maç oldu. hatalar yaptığımız bir maç oldu. Belki birinci golde benim de hatam vardı. İkinci yarı gösterdiğimiz o performans, geri dönüş, attığımız goller takım ruhuna gelecekte katkıda bulunacak diye düşünüyorum. Önemli bir galibiyet, önemli bir geri dönüş oldu. Zor bir maç olacağının bilincindeydik ama önemli bir galibiyet aldık" sözlerini sarf etti.

'HIZLI BİR GERİ DÖNÜŞ SAĞLADIM'

Sakatlık yaşadığı dönemde sadece 1 maç kaçırdığından bahseden 23 yaşındaki futbolcu, "Hayat böyle aslında. Maalesf böyle anlar yaşayabiliyorsunuz. Benim adıma sevindirici olan şey hızlı bir geri dönüş sağladım. Sadece 1 maç kaçırdım. Milli takımda tabii ki oynamak isterdim. Ama umarım gelecekte oynamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Son olarak taraftarların desteği hakkında konulan Batagov, "Onlara teşekkür edebilirim. Bize gösterdikleri destek harikaydı. Her maçta böyle aslında. Deplasmanda da evimizde de inanılmaz destek gösteriytorlar. Böyle bir camiaya ve taraftara sahip olmak bizi çok mutlu ediyor" diyerek sözlerini noktaladı.