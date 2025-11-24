Haberler

Trabzonspor'dan Zorlu Maçta Önemli Galibiyet

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig 13. haftasında RAMS Başakşehir FK'yı 4-3 mağlup etti. Arseniy Batagov, takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür ederek kritik bir galibiyet aldıklarını belirtti.

TRABZONSPOR forması giyen Arseniy Batagov, "İkinci yarı gösterdiğimiz o performans, geri dönüş, attığımız goller takım ruhuna gelecekte katkıda bulunacak diye düşünüyorum. Önemli bir galibiyet, önemli bir geri dönüş oldu. Zor bir maç olacağının bilincindeydik ama önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir FK'yı 4-3 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Edin Visca'ya geçmiş olsun dileklerini ileten ve mücadeleyi değerlendiren Baragov, "Öncelikle sözlerime Edin Visca ile başlamak istiyorum. Edin Visca'ya geçmiş olsun dileklerimiz iletmek istiyorum. Takımımız adına zor bir an. Önemli bir sakatlık. Umarım en kısa zamanda iyileşerek aramıza daha güçlü bir şekilde dönecek. Bizim adımıza zor bir maç oldu. hatalar yaptığımız bir maç oldu. Belki birinci golde benim de hatam vardı. İkinci yarı gösterdiğimiz o performans, geri dönüş, attığımız goller takım ruhuna gelecekte katkıda bulunacak diye düşünüyorum. Önemli bir galibiyet, önemli bir geri dönüş oldu. Zor bir maç olacağının bilincindeydik ama önemli bir galibiyet aldık" sözlerini sarf etti.

'HIZLI BİR GERİ DÖNÜŞ SAĞLADIM'

Sakatlık yaşadığı dönemde sadece 1 maç kaçırdığından bahseden 23 yaşındaki futbolcu, "Hayat böyle aslında. Maalesf böyle anlar yaşayabiliyorsunuz. Benim adıma sevindirici olan şey hızlı bir geri dönüş sağladım. Sadece 1 maç kaçırdım. Milli takımda tabii ki oynamak isterdim. Ama umarım gelecekte oynamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Son olarak taraftarların desteği hakkında konulan Batagov, "Onlara teşekkür edebilirim. Bize gösterdikleri destek harikaydı. Her maçta böyle aslında. Deplasmanda da evimizde de inanılmaz destek gösteriytorlar. Böyle bir camiaya ve taraftara sahip olmak bizi çok mutlu ediyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı

Milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.