Trabzonspor'dan Wagner Pina'nın Transfer Duyurusu

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Trabzonspor, Wagner Fabricio Cardoso de Pina'nın transferini özel bir kliple duyurdu. Pina, kulübün geçmişine ve büyüklüğüne vurgu yaparak, burada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtip, taraftarlarla birlikte keyifli bir dönem geçireceğini ifade etti.

Trabzonspor Kulübü, Wagner Fabricio Cardoso de Pina'nın transferini özel bir kliple duyurdu.

Bordo-mavili kulübün X sosyal medya hesabından "Bu keyfi birlikte yaşayalım" başlığıyla yayımlanan video, kısa sürede taraftarların beğenisini topladı.

Klipte üzerindeki Trabzonspor formasıyla konuşan Pina, "Merhaba Trabzonspor taraftarları. Burada olduğum için çok mutluyum. ve bu büyük kulübün bir parçası olmak istiyorum. Trabzonspor benim için en iyi tercihti çünkü. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Ayrıca çok köklü bir geçmişi var. Umarım burada güzel zaman geçiririm. Heyecanlıyım ve bu kulüp için oynayacağım her anın tadını çıkaracağımı söylemek istiyorum. Bu keyfi birlikte yaşayalım. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
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