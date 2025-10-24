Trabzonspor'dan Taraftarlarına Loca Satışı Dolandırıcılığına Karşı Uyarı

Trabzonspor Kulübü, taraftarlarını loca satışı dolandırıcılığına karşı uyardı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp veya yönetim kurulu üyeleri adına loca satışı gerçekleştirmek amacıyla taraftarların telefonla arandığı ve para talep edildiği yönünde bilgilerin taraflarına ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önemle vurgulamak isteriz ki telefon yoluyla veya bireysel aramalar üzerinden hiçbir şekilde loca satışı yapılmamaktadır. Bu nedenle kulübümüz adına yapıldığı iddia edilen her türlü telefon aramasına, mesajlaşmaya veya para talebine kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica eder, taraftarlarımızın bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını hatırlatırız."