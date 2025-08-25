Trabzonspor'dan Süper Lig'e Güçlü Başlangıç

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda oynadığı 3 müsabakada da galip gelerek 9 puan topladı ve zirve yarışındaki iddiasını ortaya koydu.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon fire vermeden yoluna devam eden Karadeniz ekibi, sahasında Kocaelispor ve Antalyaspor'u 1-0, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek sezonu 3'te 3'le başladı. Zirve yarışında güçlü bir mesaj veren bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde oynadığı 3 karşılaşmada da gol yemedi. Savunmadaki disiplinli performansıyla dikkat çeken bordo-mavililer, rakip filelere 3 gol gönderirken kalesinde ise hiç gol görmedi.

Karadeniz ekibi, son olarak şampiyonluk sevinci yaşadığı 2021-2022 sezonunda ilk 3 haftada 9 puan çıkarmıştı. Bu sezon da aynı istikrarı yakalayan Trabzonspor, sezona güçlü bir başlangıç yaptı. - TRABZON