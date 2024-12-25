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Trabzonspor'dan Şenol Güneş İçin Hukuki Adım

Trabzonspor'dan Şenol Güneş İçin Hukuki Adım
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Trabzonspor, Teknik Direktör Şenol Güneş hakkında yapılan mesnetsiz ve hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarına karşı yasal işlem başlattı. Kulüp yetkilileri, eleştirilerin sınırlarını aşan saldırılara karşı hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

Trabzon spor, Bodrum FK ile oynadığı karşılaşmanın ardından, Teknik Direktör Şenol Güneş hakkında sosyal medya ve çeşitli mecralarda yapılan mesnetsiz, hakaret içeren ve itibar zedeleyici paylaşımlar hakkında yasal işlem başlattı.

Trabzon spor Kulübü Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, Teknik Direktör Şenol Güneş hakkında hakaret içeren paylaşımların tespit edilerek hukuk kurulu tarafından sürecin başladığını belirterek, "Eleştiri sınırlarını aşan, haksız, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları ve spor yorumcuları hakkında eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ve 6222 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği hukuki süreç başlatılmıştır. Teknik direktörümüz Şenol Güneş hakkında eleştiri sınırlarının ötesine geçerek kişisel haklara saldıran, iftira niteliğinde asılsız itham ve iddialarda bulunan kişiler hakkında; bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adalet önünde hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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