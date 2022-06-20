Trabzonspor'dan Nwakaeme'ye duygusal veda - Haberler

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Trabzonspor'dan Nwakaeme'ye duygusal veda

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor, takımdan ayrılan Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'ye sosyal medyadan paylaştığı video ile veda etti.

Trabzonspor, takımdan ayrılan Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'ye sosyal medyadan paylaştığı video ile veda etti.

Trabzonspor'un 2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonluğunda önemli rol oynayan Anthony Nwakaeme takımdan ayrılacağını açıkladı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından Nijeryalı futbol için video paylaşıldı.

"Bazen gitsen de aslında sonsuza kadar kalırsın. Her şey için teşekkürler Tony" başlığı ile paylaşılan videoda, 33 yaşındaki futbolcunun takımda kazandığı kupa sevinçleri, soyunma odası ve antrenmandaki anlar yer alıyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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