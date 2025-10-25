Trabzonspor'dan Luccas Claro'ya Geçmiş Olsun Mesajı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ikas Eyüpspor ile oynadıkları karşılaşmada sakatlanan rakip takım oyuncusu Luccas Claro için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Karşılaşmanın ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan oyuncu için kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamasında, "Takımımızın, İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Luccas Claro'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Claro'ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.