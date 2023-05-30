Trabzonspor'dan İbrahim Usta için başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, vefat eden eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticilerinden İbrahim Usta için başsağlığı mesajı yayımladı. Kanser tedavisi gördüğü ABD'den dönüş uçağında fenalaşarak hayatını kaybeden Usta için yarın Arsin ilçesinde ikindi vakti cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.