Trabzonspor'dan Hakem Skandalına İlişkin Açıklama

Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamasına ilişkin sürecin, Türk futbolunda adaletin yeniden inşası için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Türk futbolunun en temel ihtiyacının, adaletin ve güvenin yeniden tesis edilmesi olduğu belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından yapılan açıklamayla birlikte, hakem camiasında uzun süredir dile getirdikleri yapısal çürümenin boyutunun açıkça ortaya çıktığı ifade edilerek, şöyle devam edildi:

"Son beş yılda 571 hakemin bahis oynadığı, bunlardan 371'inin aktif hesaba sahip olduğu, 152 hakemin ise halen aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bu isimler arasında 7 üst klasman hakemi ve 15 üst klasman yardımcı hakeminin bulunması, skandalın boyutunu daha da çarpıcı hale getirmiştir. Bazı hakemlerin on binlerce kez futbol müsabakalarına bahis oynamış olması, Türk futbol tarihinin en karanlık tablolarından birini ortaya koymaktadır. Bu tablo, yalnızca hakemlik müessesesini değil, Türk futbolunun adalet sistemini de temelden sarsmıştır."

Trabzonspor Kulübü olarak yıllardır sahada emeğin karşılığının alınamadığının ve adaletin tesis edilmesi gerektiği konusunda çağrılarının ne kadar haklı olduğunun bir kez daha ortaya çıktığı da kaydedilerek, "Türkiye Futbol Federasyonunun bu konuda almış olduğu aksiyonu destekliyoruz. Bu süreç, Türk futbolunda adaletin yeniden inşası için tarihi bir fırsattır. Futbolun itibarı, ancak adaletin yeniden sağlanmasıyla kurtarılabilir." ifadesine yer verildi.