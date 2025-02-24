Derbide kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı

Dev derbide gol çıkmadı
Putin: ABD ile nadir toprak elementi alanında birlikte çalışmaya hazırız

Zelenskiy'nin kararı en çok ona yaradı! Putin'in kazancı büyük olacak
Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı

Derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
Mourinho'dan derbi sonrası olay çıkış: Beni öldürebilirlerdi

Mourinho'dan derbinin önüne geçecek çıkış: Beni öldürebilirlerdi

Trabzonspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray Maçları İçin Hakem Talebi

Trabzonspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray Maçları İçin Hakem Talebi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacağı maçlarda Sloven hakem Slavko Vincic'in görevlendirilmesini talep etti. Kulüp, futbolun adaleti için eşitlik istediğini vurguladı.

Trabzonspor, ligde Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları maçı Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesini istedi.

Bordo-mavili kulüpten, "Adalet için eşitlik istiyoruz" başlığıyla bir açıklama yayımlandı. Yapılan açıklamada, "Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda, kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında; tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic'in görev almasını talep ediyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz" denildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Kabine sonrası bir şehrimizi havalara uçuracak müjde
img

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
img

Restorandaki rehine krizi cinayetle bitti! Olayın nedeni vahim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Mourinho ağlamaya devam etsin' demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler

Acun'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
'Bana şeytanı musallat ettiler' deyip kardeşi ve yengesini öldürdü

"Bana şeytanı musallat ettiler" deyip katliam yaptı
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket

Araç muayene istasyonları el değiştirdi! İşte ihaleyi kazanan şirket
Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin

"Mourinho ağlamaya devam etsin"
Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

Lüks araçta görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.